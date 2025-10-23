محافظ الغربية يعتمد تحديث المخططات الاستراتيجية لمدن المحلة وبسيون وزفتى

اعتمد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم، تحديث المخططات الاستراتيجية لمدن المحلة الكبرى وبسيون وزفتى، في إطار استكمال جهود الدولة لتحقيق تنمية عمرانية متوازنة تتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ أن التحديث الجديد للمخططات الاستراتيجية جاء ليتوافق مع الاستخدامات الفعلية للأراضي، ويضع تصورًا عمليًا للمشروعات المستقبلية بما يتناسب مع خطط التنمية العمرانية والاقتصادية.

كما تضمن التحديث إدخال تعديلات على شبكات الطرق القائمة وإضافة محاور جديدة تسهم في حل الاختناقات المرورية داخل المدن وتسهّل حركة المواطنين، إلى جانب تحديد مناطق الامتداد العمراني المستقبلية وفق ضوابط تخطيطية تضمن الاستخدام الأمثل للأراضي.

وأشار اللواء أشرف الجندي إلى أن التعديلات الجديدة تتضمن اشتراطات بنائية أكثر تيسيرًا على المواطنين، وتسهيل إجراءات استخراج تراخيص البناء بشكل أسرع وأكثر مرونة بعيدًا عن التعقيدات السابقة، مع السماح بزيادة ارتفاعات المباني لتصل إلى ضعف عرض الشارع، وذلك مع الالتزام الكامل بالضوابط والحدود القصوى التي تقرها هيئة عمليات القوات المسلحة، بما يحقق التوازن بين استيعاب الكثافات العمرانية والحفاظ على النسق المعماري المنظم للمدن.

وخلال الاجتماع، وجّه محافظ الغربية الشكر والتقدير للمهندسة نرمين أحمد، مدير عام إدارة التخطيط والتنمية العمرانية، وكافة الفرق الفنية والهندسية المشاركة في إعداد المخططات، مشيدًا بجهودهم في إنجاز هذا الملف الحيوي الذي يعكس توجه الدولة نحو تطوير العمران في الريف والحضر على حد سواء.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن اعتماد المخططات الاستراتيجية الجديدة يمثل خطوة محورية تصب في مصلحة المواطن أولًا، من خلال توفير مخططات واضحة وأمان قانوني في البناء، وتحقيق التوازن المطلوب بين احتياجات المجتمع ومتطلبات التنظيم العمراني الحديث.

كما شدد على أن محافظة الغربية مستمرة في استكمال تحديث جميع المخططات الاستراتيجية لمراكزها ومدنها دعمًا لمسيرة التنمية العمرانية والاقتصادية التي تضع الإنسان في مقدمة الأولويات.