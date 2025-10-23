أكد الجزائري ميلود حمدي المدير الفني لفريق الإسماعيلي، أنه اختار تدريب النادي رغم تلقيه عروضا قوية من ناديه السابق يانج أفريكانز، الذي كان يرغب في تجديد عقده بعد نجاحه في إفريقيا.

وقال حمدي في تصريحات لبرنامج "أوضة اللبس": إنه يدرك حجم التحديات التي تواجهه داخل قلعة الدراويش في ظل صعوبة التعاقد مع لاعبين جدد سواء محليين أو محترفين، مشددا على ضرورة تحمّل الضغوط والقتال من أجل إعادة الفريق لمكانته الطبيعية.

وأضاف مدرب الإسماعيلي: "الإسماعيلي نادٍ كبير بجماهير رائعة، وأحترم تاريخه وكل من عمل من أجل وضع اسمه في هذه المكانة، ورغم الظروف الحالية، سأبذل كل ما لدي من خبرة وإمكانيات لخدمة النادي وإسعاد جماهيره".