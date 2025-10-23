محافظ كفر الشيخ يعلن الانتهاء من الخطة العاجلة لترميم ورفع كفاءة أرصفة ميناء البرلس البحري

أعلن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، الانتهاء من تنفيذ الخطة العاجلة لرفع كفاءة وترميم الأرصفة الشرقية والغربية بميناء الصيد بالبرلس، وذلك في استجابة فورية لطلبات الصيادين الذين يعتمدون على مهنة الصيد كمصدر رئيسي لمعيشتهم، مؤكدًا حرصه المستمر على دعمهم باعتبارهم ركيزة أساسية في منظومة الإنتاج السمكي بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن الأعمال شملت تنفيذ قطاعات خرسانية جديدة بالأرصفة لتسهيل عمليات الصيد، وتوفير الدعم اللوجستي اللازم لرحلات الصيد في البحر المتوسط والسواحل الشمالية، مشيرًا إلى أنه سيتم تطوير ميناء البرلس البحري خلال المرحلة المقبلة بما يتناسب مع مكانته وأهميته الاقتصادية، إذ يسهم استغلال الميناء وتطويره في تعزيز التنمية بالساحل الشمالي للمحافظة، ودعم مكانة كفر الشيخ كأولى محافظات الجمهورية في إنتاج الأسماك.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أنه يحرص على التواصل المستمر مع الصيادين والاستماع إلى مطالبهم ودعمهم بكل السبل الممكنة، بما يساهم في تطوير قطاع الصيد وتحسين ظروف عملهم ومعيشتهم، مؤكدًا حرصه على متابعة الخدمات اليومية والاستجابة الفورية لطلبات الأهالي، مشيرًا إلى أن راحة المواطنين تأتي على رأس أولوياته.

وأشاد الصيادون بهذه الاستجابة العاجلة من المحافظ، التي ساهمت في تحسين بيئة العمل داخل الميناء وتيسير حركة المراكب وعمليات تفريغ الأسماك، مؤكدين أن هذه الخطوة كان لها أثر إيجابي كبير في دعمهم واستمرار نشاطهم اليومي.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، بسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين، وحرصه الدائم على المتابعة الميدانية وتذليل المعوقات، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة.