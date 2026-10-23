تتجه الأنظار إلى منافسات الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الجمعة، مع إقامة 4 مباريات ضمن مباريات الجولة 11، حيث ستكون مباريات قوية تحمل أهمية كبيرة في سباق المنافسة على المراكز المتقدمة.

وتتباين طموحات الأندية بين الصراع على القمة، ومواصلة الانتصارات، وتحسين المراكز في جدول الترتيب.

وتنطلق المواجهات بمباراة الفيصلي أمام النصر في الرابعة والنصف مساءً، تليها مواجهة الاتحاد والدرعية في السادسة والنصف، قبل أن تتواصل الإثارة بلقاء الأهلي والخليج في التاسعة مساءً، بالتزامن مع قمة القادسية والهلال، التي يُنتظر أن تلقي بظلالها على صراع صدارة دوري روشن السعودي.

الفيصلي ضد النصر.. العالمي يستهدف مواصلة المنافسة على القمة

يحل النصر ضيفًا على الفيصلي في الرابعة والنصف مساءً، في مواجهة يدخلها العالمي بشعار الفوز، سعيًا لمواصلة المنافسة على صدارة دوري روشن السعودي، والحفاظ على حظوظه في سباق اللقب.

ويطمح النصر إلى حصد النقاط الثلاث لتعزيز موقفه في جدول الترتيب، بينما يتطلع الفيصلي إلى استغلال المواجهة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز المنافسين في المسابقة.

الاتحاد يصطدم بالدرعية في مواجهة بطموحات مختلفة

وفي السادسة والنصف مساءً، يلتقي الاتحاد مع الدرعية في مباراة يسعى خلالها كل فريق إلى تحقيق الفوز، لكن بأهداف مختلفة تتعلق بموقفه في جدول الترتيب وطموحاته خلال المرحلة الحالية من الموسم.

ويدخل الفريقان المواجهة برغبة في حصد النقاط الثلاث، في ظل أهمية كل مباراة مع استمرار المنافسات واحتدام الصراع بين الأندية لتحقيق أهدافها.

الأهلي والخليج.. مواجهة مؤجلة في التاسعة مساءً

يستضيف الأهلي نظيره الخليج في التاسعة مساءً، في مباراة كان مقررًا إقامتها مساء الخميس، قبل أن يتم تأجيلها بسبب تعذر سفر بعثة الخليج نتيجة الأحداث الراهنة.

وتكتسب المواجهة أهمية للفريقين في ظل سعي كل منهما إلى الخروج بالنقاط الثلاث، وسط ترقب لما ستسفر عنه المباراة المؤجلة وانعكاس نتيجتها على حسابات المنافسة في دوري روشن السعودي.

القادسية والهلال.. صدام مباشر في سباق الصدارة

وتتجه الأنظار في التاسعة مساءً إلى المواجهة المرتقبة بين القادسية والهلال، التي تمثل واحدة من أبرز مباريات الجولة، نظرًا إلى ارتباطها المباشر بالصراع على قمة جدول ترتيب الدوري السعودي.

ويسعى الهلال إلى تحقيق الفوز ومواصلة مشواره نحو الصدارة، فيما يتطلع القادسية إلى حصد النقاط الثلاث وتعزيز موقفه في المنافسة، لتصبح المواجهة اختبارًا مهمًا لطموحات الفريقين في سباق دوري روشن السعودي.