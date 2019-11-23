مصدر سوري: 3 قتلى و15 مصابا في انفجار سيارة مفخخة بمدينة تل أبيض

أفاد مصدر طبي سوري بسقوط 3 قتلى بينهم طفل و15 جريحا جراء انفجار سيارة مفخخة صباح اليوم السبت، في مدخل مدينة تل أبيض الجنوبي بريف الرقة الشمالي.

وقال المصدر الطبي في مدينة تل ابيض لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) :"لم نتمكن من إحصاء عدد القتلى والجرحى بشكل دقيق بسبب نقلهم بسيارات خاصة إلى المستشفيات التركية في اقجة قلعة وشانلي أورفا لعدم توفر الامكانيات الطبية في مستشفى مدينة تل أبيض".

وأضاف المصدر، الذي طلب ذكر اسمه:" يقوم الأهالي وعناصر من الجيش الوطني (المدعوم من تركيا) بإزالة الانقاض من 3 منازل تم تدميرها بشكل كامل، ومازالت هناك جثث وجرحى تحت الأنقاض، كما تم إحراق عدد من السيارات ".

واتهم قائد عسكري في الجيش الوطني التابع للجيش السوري الحر وحدات حماية الشعب الكردي بالوقوف خلف الانفجار.

وقال القائد، الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ (د. ب. أ): "الانفجار الذي حصل اليوم يحمل بصمات وحدات الحماية الكردية، وكما العادة يتم وضع السيارة في الشارع الرئيسي وتفجيرها عن بعد، وهذه السيارة تم تفخيخها في داخل المدينة، وقد عثر الجيش الوطني على كمية كبيرة من العبوات الناسفة والمتفجرات تم إخفاؤها داخل خنادق وسط الأحياء السكنية".

وتعد هذه السيارة الرابعة التي يتم تفجرها في مدينة تل أبيض خلال شهر تقريبا، فقد انفجرت أول سيارة مفخخة في 24 أكتوبر الماضي، وكان الانفجار الأكبر في الثاني من الشهر الحالي، حيث أسفر عن مقتل 18 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 30 اخرين.

وسيطر الجيش التركي والجيش الوطني السوري على مناطق ريف الرقة الشمالي بعد إطلاق عملية "نبع السلام" في التاسع من الشهر الجاري بعد معارك مع عناصر قوات سورية الديمقراطية (قسد).