رؤساء الشركات الكبرى الأمريكية يطالبون ترامب ببدء تسليم السلطة إلى بايدن

حث رؤساء الشركات الأمريكية الكبرى ومن بينهم العديد من رجال مجتمع المال والأعمال الأمريكي اليوم الاثنين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الاعتراف بخسارة الانتخابات الرئاسية لصالح منافسه الديمقراطي جو بادين وبدء إجراءات تسليم السلطة إلى الإدارة الجديدة.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، فقد وقّع أكثر من 150 مديرًا تنفيذيًا خطابًا مفتوحًا اليوم الاثنين، يطالبون فيه إدارة ترامب بتأكيد فوز بايدن في الانتخابات وإصدار الأوراق المطلوبة لفريقه لبدء العملية الانتقالية لنقل السلطة. ومن شأن القيام بذلك أن يتيح استخدام الأموال والموارد للإدارة القادمة.

وجاء في الرسالة "كل يوم تتأخر فيه عملية انتقال رئاسية منظمة، تزداد ديمقراطيتنا ضعفا في أعين مواطنينا وتتقلص مكانة الأمة على الساحة العالمية".

وأضافت الرسالة: "أن حجب الموارد والمعلومات الحيوية عن الإدارة القادمة يعرض الصحة العامة والاقتصادية وأمن أمريكا للخطر".

ومن بين الموقعين الـ 164 على الرسالة، ديفيد سولومون الرئيس التنفيذي لمجموعة جولدمان ساكس ؛ ولاري فينك المدير التنفيذي لمجموعة بلاك روك انك وجون جراي، رئيس شركة الأسهم الخاصة بلاكستون جروب إنك، وجورج ووكر، الرئيس التنفيذي لشركة إدارة الأموال نيوبرجر بيرمان.

كما وقع بيتر جراور رئيس شركة بلومبرج على الرسالة التي أعلنت عنها صحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ستيفن شوارزمان الرئيس التنفيذي لمجموعة الاستثمار العملاقة بلاكستون جروب وأحد أقوى مؤيدي ترامب في وول ستريت القول إنه يعتبر بايدن الرئيس الأمريكي المنتخب.

وقال شوارزمان "دعمت الرئيس ترامب وسياساته الاقتصادية القوية التي أقامها... مثل الكثيرين من مجتمع الأعمال أنا مستعد لمساعدة الرئيس المنتخب جو بايدن وفريقه في الوقت الذي يواجهون فيه تحديات إعادة بناء اقتصادنا بعد جائحة كورونا".