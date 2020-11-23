التشيك تسجل 1509 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في التشيك، تسجيل 1509 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، في أحدث انخفاض في أعداد حالات الإصابة منذ 28 سبتمبر الماضي.



وذكرت الوزارة - في بيان أورده راديو "براغ الدولي" اليوم الاثنين - أن هناك نحو 87 ألف حالة إصابة نشطة، فيما وصل إجمالي أعداد الوفيات إلى 7196 حالة.



وأشارت إلى أن الانخفاض التدريجي للإصابات حاليا خفّض مستوى التحذير في البلاد للدرجة الثالثة، ومن المتوقع أن يتم تخفيف بعض القيود المفروضة حال استمرار هذا الانخفاض في عدد المصابين بالفيروس التاجي.