المغرب: 2587 إصابة و80 حالة وفاة بكورونا في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الاثنين، تسجيل 2587 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 327528 حالة.



وأضافت وزارة الصحة المغربية، في بيان، أن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، بلغ 3486914 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب في 2 مارس الماضي.



وأشار البيان إلى تسجيل 80 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 5396 حالة، كما تم تسجيل 4701 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي حالات التعافي 275158 شخصا.