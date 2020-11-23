ولي العهد السعودي وبومبيو يبحثان مستجدات الأحداث في المنطقة

عقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في نيوم شمالي المملكة، مساء الأحد، اجتماعا مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو – الذي يزور المملكة حاليا ـ بحث خلاله الجهود المبذولة بشان مستجدات الأحداث في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد السعودي استعرض مع بومبيو خلال اللقاء علاقات الصداقة بين الرياض وواشنطن ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة بشأنها.

وكان بومبيو قد وصل مساء الأحد إلى السعودية ضمن جولة له في المنطقة.

وكشف بومبيو في وقت سابق في مقابلة مع قناة العربية، عن أن هناك دول عربية ستنضم لاتفاقيات السلام مع إسرائيل، مشيرا إلى أن واشنطن ستواصل مساعيها من أجل السلام في المنطقة.

وأكد أن السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل ستستمر خلال الأسابيع القادمة فى نفس الاتجاه، الذى حافظت عليه طوال حكم الرئيس دونالد ترامب، مع اقتراب رحيل الأخير عن البيت الأبيض.