بايدن يجري اتصالا هاتفيا مع رئيسة وزراء نيوزيلندا

أجرى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن محادثة هاتفية مع رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن لتكون الأحدث في سلسلة اتصالاته بالقادة الأجانب، وذلك رغم أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب والجمهوريين يرفضون الاعتراف بفوزه.



وذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الاثنين أن بايدن واردرن تبادلا التهنئة على فوزهما مؤخرا في الانتخابات، وناقشا مكافحة التغير المناخي وفيروس كورونا في ظل الإبقاء على المؤسسات المتعددة الأطراف.



ولايزال هناك 15 يوما حتى الموعد النهائي للولايات للتصديق على نتائجها في الانتخابات الأمريكية، و21 يوما حتى يجتمع المجمع الانتخابي و44 يوما حتى يصادق الكونجرس على النتائج و58 يوما حتى مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد.