أسوان: تجهيز 504 وحدات سكنية بعمارات حي السلام لتسكين الأسر المتضررة من السيول

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إعطاء الأولوية في إدارة الأزمة لاحتواء تداعيات السيول التي تعرضت لها المحافظة خلال المرحلة الحالية، إلى سرعة تسكين الأسر المتضررة من السيول، في المساكن البديلة بعمارات حى السلام بطريق العلاقى، بإجمالى 504 وحدات سكنية، تم تجهيزها على غرار حي الأسمرات، مع رفع كفاءة ومستوى المرافق العامة والخدمات بنطاقها.

وأضاف أن ذلك يتوازى مع جهود إعادة الإعمار للمنازل التي تضررت بشكل كلى أو جزئى في 14 قرية ومنطقة متضررة من السيول، منها 12 منطقة بدأ العمل فيها بواسطة مؤسسات المجتمع المدنى، فيما جاري التسكين للمؤسسات والجمعيات الجادة بعدد 2 منطقة، بعد استبعاد الجمعيات غير الجادة.

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان، وفد مؤسسة مكسيم الخيرية الخدمية برئاسة نجلاء السحار رئيس مجلس أمناء المؤسسة، التي قدمت خطاب ضمان بإعادة إنشاء 15 منزلا بقرية بنبان في مركز دراو، بعد استبعاد إحدى الجمعيات غير الفعالة.

وكشف المحافظ أن هناك تحديث متتابع لبيانات المنازل المتضررة، التي تعرضت للانهيار الكلى أو الجزئي بسبب السيول، حيث إن التدخلات الجارية على أرض الواقع داخل القرى والمناطق المتضررة أظهرت وجود بعض التلفيات للمنازل والشون الزراعية.

وأشاد بجهود المجتمع المدنى والقطاع الخاص والأحزاب السياسية في الوقوف مع الدولة لمواجهة الأزمات وتداعيات الكوارث الطبيعية نتيجة موجة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، وهو الذى يعكس تماسك وتلاحم المصريين في التعامل السريع مع التحديات.