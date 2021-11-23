سويسرا تسجل 14 ألفا و592 إصابة جديدة بكورونا و25 حالة وفاة

سجلت سويسرا 14 ألفا و592 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 25 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وبذلك تستقر حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد عند 955 ألفا و810 إصابات، وترتفع الوفيات إلى 11 ألفا و407 حالات.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 11 مليونا و558 ألفا و211 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في سويسرا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.