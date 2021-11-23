 الهند تفرج عن 5 ملايين برميل نفط من مخزونها الاستراتيجي لخفض أسعار المحروقات - بوابة الشروق
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الهند تفرج عن 5 ملايين برميل نفط من مخزونها الاستراتيجي لخفض أسعار المحروقات

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 - 4:30 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 - 4:30 م

أعلنت وزارة البترول والغاز الطبيعي الهندية، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن 5 ملايين برميل من مخزونها الاستراتيجي من النفط الخام بالتوازي مع خطوات مماثلة من الولايات المتحدة ودول أخرى، وذلك في إطار المساعي الرامية لخفض أسعار المحروقات وحل أزمة نقص المعروض العالمي منها.

وذكرت الوزارة، في بيان: "تؤمن الهند بقوة بأن تسعير الهيدروكربونات السائلة ينبغي أن يكون معقولا ومسئولا ومحدَّدا من جانب قوى السوق".

وأضافت: "وافقت الهند على الإفراج عن 5 ملايين برميل من النفط الخام من مخزونها الاستراتيجي من البترول. سيحدث هذا الإفراج بالتوازي وبمشاورات مع مستهلكين أساسيين للطاقة عالميا، بما فيهم الولايات المتحدة والجمهورية الشعبية الصينية، واليابان، وجمهورية كوريا"، حسب الموقع الإلكتروني لمكتب معلومات الصحافة التابع للحكومة الهندية.

 

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