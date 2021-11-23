عودة خدمات التعليم والصحة إلى قرية أبو العراج جنوب الشيخ زويد

بدأت الإدارات الخدمية في توجيه أنشطتها نحو قرية أبو العراج والتجمعات المحيطة بها، بعد يوم واحد من عودة السكان للقرية المهجورة منذ العام 2019، للظروف الأمنية.

وبحسب تعليمات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، ومديريتي التربية والتعليم والصحة، توجه فريق طبي من إدارة الشيخ زويد الصحية، بإشراف الدكتور محمد حسن مدير الإدارة الصحية، إلى قرية أبو العراج لتقديم الخدمة الطبية لأهالي القرية، وصرف العلاج اللازم لهم، وتطعيم بعض المستهدفين بلقاح كورونا.

وعلى صعيد متصل، زار سلامة سلمان مدير عام إدارة الشيخ زويد التعليمية، ولجنة شاملة، وممثلين من هيئة الأبنية التعليمية، القرية وعاينوا مدرسة أبو العراج للتعليم الأساسي؛ لبيان ما تحتاجه من ترميمات وصيانة، استعدادا لإعادتها للعمل واستقبال الطلاب.

وكانت الجهات المعنية رافقت الأهالي أمس الإثنين في طريق عودتهم للقرية، وتم تأمين القرية وإزالة الأجسام المشبوهة والسماح لمجلس المدينة بتوصيل خدمات المياه والكهرباء.