ترامب ينتقد سياسات بايدن: هل بهذه الطريقة تدار الدولة؟

انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، سياسة الرئيس جو بايدن في مجال الطاقة، قائلا إنّ بلاده أصبحت تحت رحمة "أوبك".

وقال ترامب، في بيان له، اليوم الثلاثاء: "قبل عام واحد كنا مستقلين في مجال الطاقة، والآن نحن تحت رحمة أوبك، والبنزين يباع مقابل 7 دولارات في أجزاء من كاليفورنيا وينتشر في جميع أنحاء البلاد. بينما يأخذون النفط من احتياطياتنا الاستراتيجية.. هل بهذه الطريقة تدار الدولة؟".

وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق، الإفراج عن 50 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في غضون أشهر.

على إثر ذلك، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا، أو ما يعادل 0.26٪، إلى 79.91 دولار للبرميل، بعد أن هبطت في وقت سابق إلى 78.55 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.8% إلى 76.17 دولار للبرميل.

وجاء قرار بايدن لمواجهة ارتفاع أسعار النفط، الذي يصعد بأسعار البنزين داخل الولايات المتحدة.

ذكر البيت الأبيض أنّ الإجراء سيتيح ما يصل إلى 50 مليون برميل يوميا من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي.

وأوضح أنه سيقرض أو سيفرج عن كميات من الاحتياطي النفطي الأمريكي بالتنسيق مع إفراج من الاحتياطي من جانب الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا.

كما أكد استعداد بايدن لاتخاذ خطوات أخرى فيما يتعلق بأسعار النفط إن لزم الأمر.