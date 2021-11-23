غلق وتشميع 6 منشآت طبية غير مرخصة بالعسيرات بسوهاج

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، مساء اليوم الثلاثاء، غلق وتشميع 6 منشأت طبية عيادة أسنان، عيادة أنف وأذن، عيادتين نساء، عيادة جراحة ومعمل)؛ لعدم حصولهم على التراخيص اللازمة.

تأتي هذه الإغلاقات في إطار إهتمام مديرية الصحة بسوهاج بالمتابعة المستمرة للمنشآت الخاصة لضبط المخالفين.

ووجهت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة والدكتور محمد محسن عساف مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية الفرق التفتيشية بتكثيف المرور على المنشآت الطبية الخاصة بجميع مراكز المحافظة.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 6 منشآت طبية؛ لعدم الترخيص ووجود أدوية غير مصرح بتواجدها في إحدى تلك المنشآت وتم تحريزها.

شارك بالحملة كل مفتشو العلاج الحر بالمديرية، وتم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفات.