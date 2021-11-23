خالد عكاشة: تيجراي ستبدي مرونة أكثر بشأن سد النهضة حال سيطرتها على الأوضاع

قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات والاستراتيجية، إنّ قوات تيجراي إذا كانت لها الغلبة في إثيوبيا فإنّ المؤشرات تقود إلى أنها ستبدي قدرًا من المرونة مفاوضات سد النهضة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" الذي يُقدمه الإعلاميان خيري رمضان وكريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء الثلاثاء، أن قوات تيجراي ستكون نظام أكثر رشدًا من نظام آبي أحمد في التعامل مع المشكلات الداخلية وأيضًا الإقليمية التي من بينها سد النهضة.

وتابع: "تيجراي سيحاول يقدم نفسه للمجتمع الدولي ولجيرانه مثل مصر والسودان في قضية سد النهضة بأنه طرف أكثر عقلانية وأنه قادر على الوصول لاتفاق فعلي لكنه سيبقى متمسكًا بقضية السد ويعتبرها مشروعًا عملاقًا يغذي المنطقة بالمياه والكهرباء".

ولفت إلى أنّ هذه الشعارات من كثرة الإلحاح عليها من قِبل آبي أحمد ونظامه السياسي، بدت وكأنها شبه مستقرة، غير أنّه أوضح أن "تيجراي" سيحاول تقديم نفسه بأنه وجه أكثر مقبولية مما كان عليه الوضع سابقًا.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت إجلاء جميع أفراد عائلات الموظفين الدوليين من إثيوبيا التي تشهد حربًا، حسبما جاء في وثيقة رسمية.

وطلبت تعليمات أمنية داخلية للأمم المتحدة، من الهيئة أن تنظم عملية الإجلاء وتحرص على أن يغادر جميع أفراد عائلات الموظفين الدوليين ممن يحق لهم بذلك، إثيوبيا في موعد أقصاه 25 نوفمبر 2021.

ودعت فرنسا رعاياها إلى مغادرة إثيوبيا، في وقت أعلنت قوات جبهة تحرير تيجراي أنها باتت على مسافة 200 كلم برا عن العاصمة أديس أبابا.

كما حثّت ألمانيا رعاياها، على مغادرة إثيوبيا على أول رحلات تجارية متاحة، لتنضم بذلك إلى فرنسا والولايات المتحدة اللتين طلبتا من مواطنيهما أيضا المغادرة على الفور.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إنّ المواطنين الألمان ما زالوا قادرين على استخدام مطار أديس أبابا بولي الدولي للرحلات العابرة (الترانزيت).