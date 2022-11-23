ملياردير روسي: شركة أمريكية مستعدة لشراء الأمونيا الروسية

قال الملياردير الروسي ديمتري مازبين، إن شركة التجارة الأمريكية ترانس أمونيا مستعدة لشراء الأمونيا الروسية على الحدود بين روسيا وأوكرانيا، معربا عن أسفه لأن اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، الذي تم تجديده لم يتضمن السماح بتصدير الأمونيا الروسية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن مازبين قوله خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بثته قنوات التلفزيون في روسيا "الأمم المتحدة بذلت لنا الوعود" بأنه عندما يتم تجديد اتفاق تصدير الحبوب سيتم توسيع نطاقه ليشمل تصدير شحنات الأمونيا عبر خط الأنابيب توجلياتي-أوديسا.

وأضاف أن "رجالي تحدثوا مع الأمم المتحدة وقيل لهم إنه طالما تم تجديد الاتفاق، لا تستطيع الأمم المتحدة عمل أي شيء"، مشيرا إلى أن حالة خط أنابيب نقل الأمونيا على الجانب الروسي جيدة، ويمكن تشغيله أيضا على الجانب الأوكراني وفقا لمعلومات شركة أورالكيم.

وطالب الملياردير الروسي الذي يستثمر في قطاع الأسمدة الرئيس بوتين بالمساعدة في إعادة تشغيل خط الأنابيب كجزء من اتفاق الحبوب.

وتعتزم شركة أورالكيم تشغيل ميناء جديد لتصدير الأمونيا في روسيا خلال العام المقبل لضمان استمرار تصدير الأمونيا في المستقبل.