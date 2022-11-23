بريطانيا تعلق رسوم الاستيراد على عصير البرتقال البرازيلي

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أعلنت مجموعة "سيتروس بي آر" الصناعية أنه سوف يتم رفع رسوم الاستيراد التي تفرضها الحكومة البريطانية على العصير البرازيلي المركز وغير المركز خلال فترة تجريبية من يناير 2023 وحتى ديسمبر 2024.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الشركة القول إن هذا التعليق سوف يسفر عن خفض في التكلفة بمقدار خمسة ملايين دولار خلال فترة العامين.

يشار إلى أن تعليق الرسوم أعقب مفاوضات بين السلطات المعنية والشركات البرازيلية ورابطة المشروبات الغازية البريطانية في إطار مراجعة عقب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

جدير بالذكر أن المملكة المتحدة لا تنتج عصير البرتقال وهي رابع أكبر سوق لهذا المنتج البرازيلي بعد الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا.