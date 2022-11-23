المحكمة العليا في بريطانيا تقضي بعدم شرعية إجراء استفتاء ثان على استقلال اسكتلندا

قضت المحكمة العليا في بريطانيا اليوم الأربعاء، بأن الحكومة الاسكتلندية لا يمكنها إجراء استفتاء ثان على الاستقلال دون موافقة الحكومة البريطانية.



وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها - حسبما ذكر تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) - أن قانون اسكتلندا لعام 1998 يمنح البرلمان الاسكتلندي سلطات محدودة، ليس من بينها سلطة التشريع لإجراء استفتاء.



ورفض ثلاثة رؤساء وزراء متعاقبين من حزب المحافظين الإذن بإجراء استفتاء ثان، بدعوى أن البرلمان البريطاني فقط لديه السلطة القانونية للموافقة بموجب قانون اسكتلندا الذي أنشأ البرلمان الاسكتلندي.



وفي استفتاء عام 2014، الذي وافقت عليه الحكومة البريطانية، رفض الاسكتلنديون الاستقلال عن بريطانيا بنسبة 55% إلى 45%.