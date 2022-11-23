إصابة 5 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس

أصيب خمسة فلسطينيين بجروح ليل الثلاثاء/الأربعاء، برصاص الجيش الإسرائيلي لدى اقتحامه نابلس في شمال الضفة الغربية بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أن حالة اثنين من المصابين وصفت بالخطيرة إحداها في القلب والأخرى في البطن، وهناك ثلاثة إصابات مستقرة بقنبلة صوت في الرأس، ورصاصة في اليد، ورصاصة في الساق.

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي داهمت المنطقة الشرقية من نابلس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع .

وأضافت أن عشرات المستوطنين الإسرائيلين اقتحموا لاحقا "مقام يوسف" شرق نابلس تحت حماية الجيش الإسرائيلي.

من جهته ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن شبانا فلسطينيين ألقوا الحجارة والزجاجات الحارقة والعبوات وأطلقوا النار على قوات له، التي ردت بإطلاق النار.

ويعد مقام يوسف مقصدا لآلاف الإسرائيليين حيث يقيمون الصلوات والشعائر الدينية اليهودية فيه على اعتبار أنه قبر النبي يوسف الابن الحادي عشر للنبي يعقوب لكن الفلسطينيين لا يعترفون بهذه الرواية.