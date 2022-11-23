روسيا ترغب في تصدير السماد عبر ميناء أوديسا الأوكراني

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن دعمه لفكرة تصدير السماد الروسي، عبر ميناء "أوديسا" الأوكراني على البحر الأسود.

وقال بوتين (70 عاما)، اليوم الأربعاء، في اجتماع مع دميتري مازيبين، رئيس شركة أورالشيم لإنتاج الأسمدة "إننا نعمل لتحقيق ذلك مع الأمم المتحدة، مع الزملاء من المنظمة.. إنكم تعرفون موقفي، لست ضد ذلك"، طبقا لما ذكرته وكالة "انترفاكس" الروسية للأنباء.

وكان الأخير قد طلب منه استئناف تصدير الأمونيا، عبر ميناء "أوديسا". ومنذ الحقبة السوفيتية، كان هناك خط أنابيب للأمونيا، من تولياتي في روسيا إلى "أوديسا".

وتبلغ طاقة خط الأنابيب 5ر2 مليون طن سنويا. وحتى اندلاع الحرب الروسية في نهاية فبراير، كان يتم ضخ الأسمدة السامة، ذات الرائحة النفاذة- المهمة مع ذلك للزراعة- من خلال خط الأنابيب وشحنه إلى "أوديسا".

وفي غضون ذلك، بدأت شركة "أورالشيم" بناء خط أنابيب جديد، لميناء "تامان" الروسي. غير أنه لن يتم تشغيل خط الأنابيب، حتى نهاية عام 2023، وبالتالي يتم تشغيل المصنع ، في ساعات عمل مقلصة.