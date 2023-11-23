بثت فضائية «الجزيرة» لقطات حية لقصف إسرائيلي مكثف على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وذلك قبل ساعات من تطبيق اتفاق الهدنة بين حركة «حماس» وإسرائيل.

وأظهرت اللقطات إطلاق ما يزيد عن ١٠ صواريخ في آن واحد، ليل الأربعاء - الخميس، على القطاع الذي يشهد حصارًا مستمرًا لليوم الـ٤٧ على التوالي.



من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن الاحتلال الإسرائيلي يحول الساعات الأخيرة ما قبل الهدنة إلى «مجازر»، منوهًا أنه يستهدف كل مناطق القطاع بشكل مركز.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، أن الاحتلال يريد أن يكسب الساعات الأخيرة، من أجل إيلام أبناء الشعب الفلسطيني، ورفع عدد ضحايا العدوان بمزيد من الشهداء، وارتكاب الجرائم بحق المدنيين العزل ومستشفيات الشمال.

وأشار إلى استمرار استهداف قوات الاحتلال لمحيط مستشفيات: كمال عدوان، والعودة والإندونيسي، لافتًا إلى أنها تقوم بعملية تخريب واسعة داخل مجمع الشفاء الطبي.

وارتفعت حصيلة الشهداء جرّاء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، لليوم الـ46 على التوالي، إلى 14532 شهيداً بينهم 6000 طفلاً، و4000 امرأة، فيما بلغ عدد شهداء الكوادر الطبية 205 ما بين طبيب وممرض ومسعف، واستشهد 25 من رجال الدفاع المدني، و64 صحفيّاً، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة.

وتجاوز عدد الإصابات 33 ألف مصاب، أكثر من 75% منهم من النساء والأطفال، فضلاً عن عدد المفقودين ما بين تحت الأنقاض أو أن جثامينهم ملقاة في الشوارع والطرقات والذي وصل إلى أكثر من 7000 بينهم أكثر من 4700 طفل وامرأة.