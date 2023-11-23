سوهاج: توزيع 5 أطنان سكر بمركز طهطا بسعر 27 جنيها للكيلو

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، توزيع 5 أطنان سكر بسعر 27 جنيها للكيلو بالقرى التابعة لها، وشنطة الأسرة المكونة من "زجاجة زيت وكيلو أرز وكيلو سكر وكيلو مكرونة" بسعر 100 جنية للشنطة الواحدة، ضمن استكمال مبادرة مجلس الوزراء بتخفيض أسعار السلع الأساسية للمواطنين.

وأعلن عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، تكثيف أعمال البيع والتوزيع لمبادرة بيع السكر بسعر 27 جنيها للكيلو وشنطة الأسرة، بمبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بعدد من القرى والنجوع التابعة للمجالس القروية بالمركز

ويجري التوزيع بمجلس قروي الصفيحة بقرية الشيخ رحومة وقرية نزالي داوود ومجلس قروي نزلة القاضي بقرية الجبيرات وقرية الطوالب.

وأشار عوض، إلى استمرار العمل على توفير كميات أخرى من السكر والسلع الغذائية بأسعار مخفضة بالمحافظة، وتوزيعها بمختلف أنحاء المجالس القروية والقرى والنجوع التابعة لها، وفقا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج؛ تفعيلا لمبادرة مجلس الوزراء بتخفيض أسعار السلع الأساسية، والحرص على خدمة وراحة المواطنين في كل مكان.