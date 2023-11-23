حزب الله اللبناني يعلن استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية بـ48 صاروخ كاتيوشا

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، استهداف قاعدة ‌‏عين زيتيم العسكرية الإسرائيلية بـ48 صاروخ ‌‏كاتيوشيا.

وقال الحزب، في بيان صحفي أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام": "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية قبل ظهر اليوم قاعدة ‌‏عين زيتيم قرب مدينة صفد (مقر لواء المشاة الثالث التابع للفرقة 91) بثماني وأربعين صاروخ ‌‏كاتيوشيا وتمّ إصابتها إصابة مباشرة".‏

وكان حزب الله اللبناني أعلن استهداف تجمعات مشاة للجنود الإسرائيليين وتحقيق إصابات مباشرة فيها.

وقال الحزب، في عدة بيانات منفصلة، إن عناصره استهدفوا صباح اليوم تجمعات مشاة للجنود الإسرائيليين في محيط مستعمرة "سعسع" وموقعي "الضهيرة" و"جل العلام" الإسرائيليين، كما استهدفوا موقع "بركة ‏ريشا" الإسرائيلي وحقّقوا فيها إصابات مباشرة.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية منطقة "شاليهات الأميركان" في بلدة "الخيام"، وطال القصف "منطقة الوزاني" واقتصرت الأضرار على الماديات، كما طال القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدة "زبقين" وحي "الخرزة" في بلدة "عيتا الشعب" جنوب لبنان.

وكانت المدفعية الإسرائيلية قصفت صباح اليوم، أطراف بلدات طيرحرفا"، و"شيحين" و"الجبين" ومنطقة "وادي حسن"، كما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية على منطقة "العليق" الواقعة عند أطراف بلدتي "البستان" و"يارين" جنوب لبنان.

وتشهد المناطق الحدودية بجنوب لبنان توترا أمنيا، وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة لحزب الله في لبنان منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، إثر إطلاق كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عملية "طوفان الأقصى".