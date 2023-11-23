تقرير: طائرة عسكرية روسية تصل إلى بيونج يانج بعد يوم من إطلاق قمر اصطناعي للاستطلاع

وصلت طائرة عسكرية روسية إلى بيونج يانج، بعد يوم من إطلاق كوريا الشمالية لقمر اصطناعي للاستطلاع، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء اليوم الخميس.

ونقلت الوكالة عن شركة "رادار بوكس" لتتبع الرحلات الجوية أن الطائرة العسكرية الروسية من طراز إليوشن إل-62 التابعة للقوات الجوية الروسية غادرت فلاديفوستوك بروسيا في حوالي الساعة 1219 بعد ظهر يوم 22 نوفمبر (بالتوقيت المحلي)، ووصلت إلى مطار سونان الدولي في بيونج يانج.

ولم يعرف سبب توجه الطائرة العسكرية الروسية إلى بيونج يانج ومن كان على متنها، غير أن ذلك أثار احتمالا أن يكون مرتبطا بتشغيل القمر الاصطناعي لكوريا الشمالية، بحسب يونهاب.

وقال بروس بينيت، كبير محللي الدفاع في مؤسسة البحث والتطوير الأمريكية "راند" لإذاعة آسيا الحرة الأمريكية إنه يعتقد أنه من المرجح أن يكون على متن الطائرة علماء روس متخصصون في تشغيل القمر الاصطناعي.

ونقلت إذاعة آسيا الحرة الأمريكية عن جوزيف ديمبسي الباحث في المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية، وهو معهد أبحاث بريطاني في مجال الشؤون الدولية قوله إنه ربما تكون كوريا الشمالية قد طلبت من روسيا المساعدة لتحسين جودة صور القمر الاصطناعي.