محافظ الأقصر يفتتح مواقف البياضية وأرمنت والزينية بعد تطويرها

افتتح المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، مواقف البياضية وأرمنت والزينية والحبيل، بعد انتهاء أعمال التطوير التي تمت لهم خلال الفترة الماضية.

وقال ألهم، إن أعمال تطوير المواقف كانت إحدى المشروعات التنموية والخدمية التي تنفذها المحافظة وتم تزويدها بأنظمة الحماية المدينة وأنظمة المراقبة بالكاميرات، بالإضافة إلى نقطة إسعاف ومكتب مجهز لشرطة المرافق ومصلي وأيضا مسجد تم إنشائه على مساحة 200 متر بموقف البياضية وأرمنت وكذا أعمال اللاند سكيب.

وأشار إلى أن ذلك جاء لمحاربة المواقف العشوائية وتيسير على المواطنين بإيجاد موقف متكامل يحتوى على جميع الخدمات ولتسهيل الحركة المرورية والتكدس المستمر في غير المواقف الرسمية.

وشدد محافظ الأقصر على ضرورة الاهتمام بنظافة هذه المواقف والسوق والحرص على إزالة المخالفات ونقلها بمساعدة مجلس المدينة أول بأول حتى يستمر المكان بالشكل اللائق.