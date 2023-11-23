ضياء رشوان: توقعات بدخول هدنة غزة حيز التنفيذ غدا

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنّ الاتصالات والمشاورات المصرية مستمرة مع الأطراف كافة بشأن الهدنة المتفق على سريانها في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها.

وأوضح رشوان، أنّ ما يتم التشاور بشأنه حاليا هو الإجراءات التنفيذية التفصيلية المطلوب تطبيقها والالتزام بها من طرفي اتفاق الهدنة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أنّه من المتوقع وفق مسار الاتصالات والمشاورات المصرية، أن تدخل الهدنة بكل شروطها حيز التنفيذ، غدا الجمعة.

وقال مصدر مصري مسئول، صباح اليوم الخميس، إن القاهرة تعقد اتصالات مع الأطراف كافة للاتفاق على الإجراءات التنفيذية لاتفاق الهدنة.

وأشار في تصريحات خاصة لفضائية «القاهرة الإخبارية»، إلى استمرار المحادثات والاتصالات بين مصر وقطر والولايات المتحدة لسرعة البدء في الهدنة.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية الأربعاء، ألا وقف لإطلاق النار قبل غدٍ الجمعة، ولا حتى إطلاق سراح لمحتجزين في غزة.

وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي مساء الأربعاء، إنه لن يتم إطلاق سراح أي من الأسرى المحتجزين في غزة قبل الجمعة، فيما كان من المنتظر بدء سريان الهدنة وانطلاق أولى عمليات الإفراج الخميس.

وأفاد مسئولون إسرائيليون وأميركيون وإقليميون، بأن عملية الإفراج المقررة عن 50 أسيراً محتجزين في غزة إلى جانب 150 سجينا فلسطينياً ووقف القتال قد تأجلت قبل ساعات من الموعد المقرر أن يبدأ يوم الخميس.

وكشفوا أن هذا التأخير لمدة يوم على الأقل، يرتبط بقائمة الأسماء التي قدمتها حركة حماس للمسئولين الإسرائيليين.