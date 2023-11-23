سان جيرمان يفعل بند شراء مهاجمه البرتغالي الدولي راموس

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أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، عن تفعيل بند شراء مهاجمه البرتغالي الدولي جونشالو راموس من بنفيكا البرتغالي، بشكل دائم.

وكان باريس قد تعاقد مع راموس / 22 عاما/ بداية الموسم الجاري، وذلك على سبيل الإعارة من بنفيكا، قبل أن يعلن اليوم التعاقد مع اللاعب بشكل دائم.

وقال النادي الفرنسي في بيان له عبر موقعه الرسمي: "يسر نادي باريس سان جيرمان الإعلان عن تفعيل بند شراء المهاجم جونشالو راموس".

وأضاف أن اللاعب الدولي البرتغالي بات مرتبطا بعقد مع الفريق يمتد حتى عام 2028

ويتصدر باريس سان جيرمان ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 27 نقطة، بفارق نقطة عن ملاحقه نيس، بعد مرور 12 جولة من الموسم الحالي للمسابقة.