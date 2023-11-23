العسومي: الدول العربية ستمنع خطة تهجير الفلسطينيين

قال عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، إن ما يحدث في غزة يشير إلى أن المجتمع الدولي يمر بمرحلة خطيرة، لافتًا إلى أن «هناك انحيازا واضحا من الدول الكبرى إلى العدوان الإسرائيلي».

وأكد العسومي، في لقائه مع «الغد»، أنه يضع صلاحيات البرلمان لدعم الشعب الفلسطيني، وأن البرلمان العربي يعمل على زيادة الدعم للشعب الفلسطيني في الخارج.

وأضاف: «ما يحدث في غزة هو أمر مروع لم نر له مثيلا، وبعيد كل البعد عن الإنسانية، ويثير الشكوك حول فاعلية القانون الدولي».

وأشار إلى أن «البرلمان يعمل على زيادة الضغط السياسي في الغرب لتغيير سياسة الانحياز لإسرائيل، خاصة أن الدول الكبرى التي كان من المفترض أن توقف العدوان على غزة هي من تدعمه».

ولفت رئيس البرلمان العربي إلى أن «كل جهود الدول العربية يجري تسخيرها لدعم الشعب الفلسطيني»، معربا عن ثقته في قدرة الدول العربية على منع خطة تهجير الفلسطينيين