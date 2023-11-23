مروة صبري تهاجم مها أحمد: بطلي شحاتة وتسول

هاجمت الإعلامية مروة صبري، الفنانة مها أحمد، بسبب خروجها في تحديات على منصة تيك توك كل ليلة، قائلة: "بطلي شحاتة وتسول".

وأضافت مروة خلال برنامجها "قعدة ستات"، "الممثلين اللي بيطلعوا في تحديات، أنتوا مين؟، بجد أنتوا مين؟، أنتوا لا تنتموا للفن المصري، أنتوا لا تنتموا للفن أصلا".

وتابعت: "كان في فيديو لشخص طالع مع مها أحمد في تحدي على لايڤ تيك توك، وبيقول لها واضح الفن ما بيأكل خبز، فهي قالت له: الفن لا يأكل خبز، إحنا طالعين نشحت ونتسول على التيك توك واللايف، أنا طالعة أكسب علشان مابيجيليش أدوار".

وقالت مروة: "هو ده ينفع، حتى وإن كانت دي نيتك هل ينفع تطلعي تقولي كده، كفاية يا جماعة شماعة الفن اللي أنتوا قاعدين تعلقوا عليها أخطائكوا والكوارث والمصايب اللي أنتو بتعملوها، أنتوا بتهينوا الفن".

وأضافت، "أنتِ لو عملتي دورين تلاتة وسايبين علامة مع الناس أنتِ كده بتخسريهم، أنتِ بتمسحي تاريخك بأستيكة، ومها أحمد اسم مش قليل، مها نجمة من النجوم ولما تطلعي تقولي الفن مبيأكلش عيش وإحنا طالعين نشحت، حتى لو ده بيحصل أعملي أي حاجة تانية إلا إنك تظهري بالمشهد ده قدام الناس".