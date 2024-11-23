مصرع 5 أشخاص وإصابة 18 آخرين إثر تصادم 3 سيارات ببني سويف

لقي 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب 18 آخرون، إثر تصادم 3 سيارات على الصحراوي الغربي ببني سويف، تم نقل الوفيات والمصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بالفيوم لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرتي أمن الفيوم وبني سويف، تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم 3 سيارات ميكروباص، وملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بزمام محافظتي "بني سويف، والفيوم".

ونقلت سيارات الإسعاف 5 وفيات إلى المشرحة، و18 مصابًا إلى مستشفى التأمين الصحي بالفيوم، تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.