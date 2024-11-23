 مصرع 5 أشخاص وإصابة 18 آخرين إثر تصادم 3 سيارات ببني سويف - بوابة الشروق
السبت 23 نوفمبر 2024 6:27 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

مصرع 5 أشخاص وإصابة 18 آخرين إثر تصادم 3 سيارات ببني سويف

حازم الخولي ومصطفى البنا
نشر في: السبت 23 نوفمبر 2024 - 6:09 م | آخر تحديث: السبت 23 نوفمبر 2024 - 6:09 م

لقي 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب 18 آخرون، إثر تصادم 3 سيارات على الصحراوي الغربي ببني سويف، تم نقل الوفيات والمصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بالفيوم لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرتي أمن الفيوم وبني سويف، تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم 3 سيارات ميكروباص، وملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بزمام محافظتي "بني سويف، والفيوم".

ونقلت سيارات الإسعاف 5 وفيات إلى المشرحة، و18 مصابًا إلى مستشفى التأمين الصحي بالفيوم، تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

اخبار متعلقة


صور متعلقة

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك