تُوج منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا بقيادة أحمد الكاس بطلا لدورة شمال أفريقيا والمؤهلة إلى نهائيات أمم أفريقيا 2025، بعد الفوز على المغرب بسباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات.

سجل أهداف منتخب مصر حمزة عبدالكريم (هدفين) ومحمد حمد (هدفين) وبلال عطية (3 ) أهداف، بينما سجل منذر القماطي هدف ليبيا الوحيد.

وبنتيجة اليوم رفع منتخب مصر رصيده إلى 9 نقاط، محتلا صدارة ترتيب المجموعة، ليتأهل إلى كأس الأمم الأفريقية، ويتوج بطلا لدورة شمال أفريقيا، بينما ظل ليببا في المركز الأخير دون نقاط.

وكان قد تعادل منتخب المغرب أمام نظيره الجزائر بهدف لكل فريق، مساء اليوم السبت، ليحتل المركز الثاني في جدول الترتيب.

وجاء جدول ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على ليبيا على النحو التالي:

1- منتخب مصر 9 نقاط.

2- المغرب 8 نقاط.

3- تونس 7 نقاط.

4- الجزائر 4 نقاط.

5- ليبيا دون نقاط.