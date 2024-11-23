نقابة الموسيقيين تعلق على احتمالات وجود شبهة جنائية لوفاة الملحن محمد رحيم

قال دكتور محمد عبد الله وكيل نقابة المهن الموسيقية، إنهم يجهلون تماما حقيقة المزاعم التي يتداولها كثيرون عبر المواقع الإلكترونية المختلفة، حول وجود شبهة جنائية وراء وفاة الملحن محمد رحيم.

وتابع أنهم لم يستطيعوا التواصل مع أسرة الملحن الراحل، للتأكد من كل ما تردد حول وجود بلاغات من عدمه.

وتعهد بإصدار بيان عاجل فور التأكد من صحة هذه المزاعم.

يذكر أنه بخلاف ما أعلنه الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بأن الفقيد توفي نتيجة سكتة قلبية، وتوقف قلبي مفاجئ، لكن شقيق محمد رحيم، الدكتور طاهر رحيم، أعلن تأجيل خروج جنازة شقيقه اليوم، كما كان مفترضا، وتوجه لقسم شرطة الهرم وتقدم ببلاغ يفيد شكوكه حول وجود شبهة جنائية لوفاة شقيقه، نظرا لوجود بعض العلامات على جسده تشير لهذا، ونتج عنه تحرك جهات الأمن الفوري للبحث في حقيقة البلاغ.