أحمد طارق يحيى ينعى محمد رحيم: الفن المصري خسر واحد من أهم الملحنين في التاريخ

نعى الموزع الموسيقي أحمد طارق يحيى، محمد رحيم، الموزع والملحن الكبير، والذي رحل عن عالمنا فجر اليوم السبت عن عمر يناهز الـ45 عاما؛ إثر إصابته بالسكتة القلبية والتوقف القلبي المفاجئ، وفقا لما أعلنه عميد معهد القلب السابق الدكتور جمال شعبان عبر صفحته الرسمية فيسبوك.

وقال يحيى خلال منشور له على موقع "فيسبوك": "مش مصدق يا أستاذ.. بدايتنا كانت خلاف كبير وبعدين في مكالمة كان فوق الذوق واتصالحنا، وحسيت قد إيه أنه فنان راقي".

وتابع، "أنا اتربيت على ألحان محمد رحيم، وكان بالنسبة ليا كتاب الواحد بيتعلم منه، وبعدين عرفت إني هوزع حاجة من ألحانه وكنت في منتهى السعادة.. قالي هجيلك الاستوديو اسمع التوزيع وفعلا جالي، فوجئت بطاقة شاب في العشرينات وطموح ملحن لسه بيبتدي مش محمد رحيم.. كانت من أمتع المرات اللي اتكلمت مع أي موسيقي وسألته عن حاجات كتير وجاوبني بدون قيود وعلمني حاجات كتير جدا واستفدت من خبراته وموهبته".

وأردف، "محمد رحيم اهتمام بكل حاجة في الشغل لدرجة إنه أصر أنه يعزف جايد للبيز في الأغنية بنفسه من كتر ما هو مهتم بالتفاصيل كلها، وكمان عرفت إننا هنصور الكليب سوا ولما تعبت وماقدرتش أكمل تصوير كلمني وفضل يتطمن عليا لحد يوم الاتنين اللي فات وهو بيتطمن عليا".

وأضاف، الفن المصري خسر النهاردة واحد من أهم الملحنين في التاريخ وعلم من أعلام الموسيقى المصرية.. الله يرحمك يا رحيم زعلان عليك ومش عارف أنام.. ادعوا له بالرحمة".

يشار إلى أن الملحن محمد رحيم تعرض في الفترة الماضية إلى ذبحة صدرية دخلها إلى إثرها المستشفى لتركيب دعامات وإجراء عملية قسطرة للقلب، وبعد خروجه وتماثله للشفاء طمأن جمهوره ومتابعيه على حالته الصحية، من خلال مقطع فيديو له عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، قائلا: "بطمنكم علي والحمدلله عملت عملية بسيطة وبقيت زي الفل، وربنا شفاني وعدت على خير، الحمدلله ربنا مايحرمني منكم أبدا".

لكنه تعرض لأزمة صحية خلال الساعات الماضية، توفي على إثرها تاركا إرثا فنيا له مع العديد من نجوم الوطن العربي.

يذكر أن محمد رحيم هو ملحن ومغني مصري، اسمه الحقيقي محمد فتحي مصطفى، ولد في 9 ديسمبر 1979 وتوفي اليوم الموافق 23 نوفمبر 2024 عن عمر ناهز الـ45 عاما، درس في كلية التربية الموسيقية، وكانت بدايته الفنية مع الفنان حميد الشاعري، وهو الذي عرفه على الفنان عمرو دياب، وأطلق له أول أغنياته وهي أغنية "غلاوتك" من غناء الهضبة، انطلق محمد رحيم في عام 1998 من خلال التعاون مع الفنان عمرو دياب خلال ألبومه الشهير "عودوني"، كما تعاون مع العديد من الفانين منهم نانسي عجرم، محمد منير، إليسا، وغيرهم.