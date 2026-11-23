شهد الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، فعاليات الندوة التوعوية بعنوان "صورة مصر في الإعلام الدولي والتصدي للشائعات"، وذلك ضمن ثاني لقاءات سلسلة "حوارات مع مسئولين وخبراء وصُناع القرار"، التي تنظمها وكالة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية السياسة والاقتصاد، بحضور السفير علاء الدين يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، والدكتور رمضان عرفة، مستشار رئيس الهيئة، والدكتور محمد نور، عميد الكلية، والدكتور عبدالعزيز السيد، المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، والدكتور هنداوي عبداللاهي، عميد كلية الخدمة الاجتماعية، والمستشار خالد سالم، المستشار القانوني للجامعة، ومحمد سليم، أمين عام الجامعة، والدكتورة الشيماء عبدالسلام، وكيل الكلية لقطاع خدمة المجتمع، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وبمشاركة أسرة طلاب من أجل مصر.

وأوضح الدكتور طارق علي أن الجامعة تحرص على تنظيم اللقاءات الحوارية التي تتيح للطلاب التواصل المباشر مع المسئولين والخبراء، وتساعدهم على فهم القضايا الوطنية والإقليمية والدولية، وتنمية قدراتهم على تحليل الأحداث والتمييز بين المعلومات الموثوقة والمعلومات المضللة.

وأكد أهمية تعزيز وعي الشباب بدور الإعلام في تشكيل الصورة الذهنية للدول، ومواجهة الشائعات، مشيرا إلى حرص الجامعة على توفير فرص تدريبية لطلابها بما يسهم في صقل مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل، حيث تأتي هذه الندوة في إطار حرص الجامعة على ربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب للحوار المباشر مع الخبراء وصناع القرار، بما يعزز وعيهم بالقضايا المعاصرة وينمي قدراتهم على التحليل والتفكير النقدي والمشاركة الإيجابية في قضايا وطنهم.

وخلال كلمته، دعا السفير علاء الدين يوسف عددا من طلاب كليات الجامعة المختلفة إلى الاستفادة من فرص التدريب بالهيئة العامة للاستعلامات المصرية، والمشاركة في المسابقات التي تنظمها الهيئة لإنتاج فيديوهات توعوية تستهدف الشباب وتعرفهم بمخاطر الشائعات وسُبل مواجهتها.

كما تناول دور الإعلام في معركة الوعي، وأهمية الإعلام الدولي في نقل صورة مصر إلى العالم، موضحا أن صورة الدولة ومكانتها الخارجية ترتبطان بجهود متعددة على المستويين السياسي والإعلامي.

وتناولت الندوة أهمية الإعلام الدولي في ظل التحولات السياسية والإعلامية المتسارعة، ودوره في تشكيل الرأي العام وصناعة الصور الذهنية والتأثير في مواقف الدول والشعوب تجاه القضايا الإقليمية والدولية، كما ناقشت سبل التحقق من المعلومات والتمييز بين الأخبار الموثوقة والشائعات، ودور الإعلام في إدارة الأزمات والصراعات الدولية.

وفي ختام الندوة، تم فتح باب الحوار والنقاش، حيث أجاب السفير علاء الدين يوسف عن أسئلة واستفسارات الطلاب، واستمع إلى آرائهم ومداخلاتهم حول دور الإعلام الدولي في نقل صورة مصر والتصدي للشائعات، في حوار تفاعلي أتاح للطلاب فرصة الاستفادة من خبراته ورؤيته للقضايا المطروحة.