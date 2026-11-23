• السفير الكوري يزور مدرسة مصرية ويحضر حصة للغة الكورية ويشجع الطلاب على تعلمها

في إطار متابعة نتائج زيارة الرئيس الكوري لي جاي-ميونج إلى مصر في نوفمبر 2025، وزيارة الدولة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوريا في أكتوبر 2026، بدأ تدريس اللغة الكورية لأول مرة ضمن المناهج الدراسية الرسمية للمرحلة الإعدادية في مصر، وذلك في مدرستي الرؤية الرسمية المتميزة للغات وشريف السباعي الرسمية لغات اعتبارًا من يومي 19 و28 أكتوبر 2026 على التوالي، لطلاب الصف الأول الإعدادي.

ووفقا لبيان صادر عن سفارة كوريا الجنوبية بمصر، اليوم الاثنين، فإنه حتى 23 نوفمبر 2026، بلغ عدد الطلاب الملتحقين في حصص اللغة الكورية 13 طالبًا في مدرسة الرؤية للغات، و6 طلاب في مدرسة شريف السباعي للغات.

وأشارت السفارة الكورية، إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار مذكرة التفاهم بشأن التعاون التعليمي الموقعة بين البلدين خلال زيارة الرئيس الكوري إلى مصر في نوفمبر 2025، وضمن برنامج وزارة التعليم الكورية لدعم إدراج اللغة الكورية في المناهج الدراسية للمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية خارج كوريا.

وقد أجرت سفارة جمهورية كوريا بالقاهرة مشاورات مكثفة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في جمهورية مصر العربية لوضع الترتيبات اللازمة لتنفيذ المشروع، بما في ذلك اختيار المدارس وتعيين المعلمين وتوفير الكتب والمواد التعليمية.

وفي هذا السياق، زار السفير الكوري لدى مصر، كيم وان-جونج، مدرسة الرؤية الرسمية المتميزة للغات، اليوم الاثنين، حيث حضر إحدى حصص اللغة الكورية، وشجع الطلاب والمعلمة المشاركين في البرنامج.

وأكد السفير كيم أن بدء تدريس اللغة الكورية ضمن المناهج الدراسية الرسمية يمثل نتيجة مهمة للزيارتين الرئاسيتين الأخيرتين بين البلدين. كما أعرب عن أمله في أن يحقق تدريس اللغة الكورية في مدرسة الرؤية الرسمية المتميزة للغات نجاحًا كبيرًا، وأن يكون ذلك بداية لتوسع كبير في تعليم اللغة الكورية في مصر. ودعا الطلاب الذين يتعلمون اللغة الكورية إلى القيام بدور سفراء شعبيين يسهمون في بناء مستقبل التعاون بين البلدين.

وخلال الحصة، أظهر الطلاب ما تعلموه من اللغة الكورية، رغم مرور ما يزيد قليلًا عن شهر واحد فقط على بدء دراستهم لها، حيث تمكنوا من تقديم أنفسهم باللغة الكورية بشكل طبيعي، وذكر أسمائهم وأعمارهم وجنسيتهم. كما ارتدى أربعة طلاب الزي الكوري التقليدي (الهانبوك)، وقدموا أغنية "WILD" لفرقة الكيبوب الشهيرة "BABYMONSTER"، وسط أجواء مليئة بالحماس والتفاعل.

وقالت إحدى الطالبات المشاركات في الحصة: "في البداية كنت قلقة لأنني ظننت أن تعلم اللغة الكورية سيكون صعبًا جدًا، لكنني اكتشفت أنها ممتعة ومثيرة للاهتمام، وأريد أن أتحسن أكثر في اللغة الكورية.

وقال طالب آخر: "حاليًا أستطيع تعلم اللغة الكورية في المرحلة الإعدادية فقط، وأتمنى أن أواصل تعلمها عندما ألتحق بالمرحلة الثانوية"، معربا عن حماسه لمواصلة تعلم اللغة الكورية.

وكان تعليم اللغة الكورية في مصر يتركز سابقا في أقسام اللغة الكورية بجامعتي عين شمس وأسوان، إلى جانب معاهد الملك سيجونج لتعليم اللغة الكورية. ولذلك، فإن بدء تدريس اللغة الكورية ضمن المناهج الرسمية للمرحلة الإعدادية يمثل خطوة مهمة نحو توسيع نطاق تعليم اللغة الكورية في مصر.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية إضافية، خاصة أنها تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين كوريا ومصر توسعًا ملحوظًا في مجالات التعليم والثقافة والتبادل بين الشعبين. فقد تم الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى كوريا في أكتوبر الماضي. وشهدت الزيارة أيضًا تعديل مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال التعليم العالي، وتوقيع مذكرات تفاهم للتعاون بين المتحف المصري الكبير وكل من المتحف الوطني الكوري والمتحف الوطني الزراعي الكوري، إلى جانب إعلان 2027 "عام التبادل الثقافي بين كوريا ومصر".

ولفتت السفارة الكورية إلى أن كوريا ومصر تتعاونان بشكل نشط في مجال التعليم، حيث يدرس نحو 10 إلى 20 طالبًا مصريًا سنويًا في كوريا من خلال برنامج المنح الدراسية الحكومية الكورية (GKS). ومن جهة أخرى، تتمتع مصر بموقع جغرافي متميز يربط بين الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا، مما جعلها مركزًا مهمًا للاقتصاد والاستثمار في المنطقة.

وأضافت أنه من المتوقع أن يسهم بدء تدريس اللغة الكورية ضمن المناهج الرسمية في تعزيز دور مصر مستقبلًا كمركز إقليمي لتدريس اللغة الكورية ونشر الثقافة الكورية. كما يُتوقع أن يكون لنجاح هذه التجربة في مصر تأثير إيجابي على توسيع تعليم اللغة الكورية في الدول المجاورة على المدى الطويل.

وأكدت سفارة جمهورية كوريا بالقاهرة أنها ستواصل التعاون الوثيق مع الجهات التعليمية المعنية في كوريا ومصر لدعم نجاح تدريس اللغة الكورية واستمرارها ضمن المناهج الدراسية المصرية، كما ستعمل على توسيع نطاق تعليم اللغة الكورية في المدارس خلال الفترة المقبلة، بما يتيح الفرصة لمزيد من الطلاب المصريين لتعلمها.