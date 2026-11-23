أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة قنا، اليوم، حدوث عطل طارئ بخط مياه قطر 12 بوصة (PVC)؛ ما تسبب في تأثر إمدادات المياه بعدد من مناطق مدينة قنا، وتشمل مناطق المعنا، ومصر أسوان، والحاكم العسكري، والعصارة، والمناطق الواقعة خلف وبعد المناطق الأخرى بالمدينة.

وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم، أن فرق الصيانة تعمل حاليا على إصلاح العطل واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لإعادة ضخ المياه وانتظام الخدمة بالمناطق المتأثرة.

وأشارت إلى أن الوقت المتوقع للانتهاء من أعمال الإصلاح يتراوح بين 3 و4 ساعات.

وأكدت الشركة أنها تبذل أقصى جهودها للانتهاء من الإصلاح في أسرع وقت ممكن وتقليل فترة تأثر المواطنين بالخدمة، معتذرة عن أي تأثير ناتج عن العطل، ومقدرة تفهم المواطنين وتعاونهم.