• وجعلها مادة إلزامية بالكليات والبرامج المستحدثة بجامعة الأزهر

تقدم مركز الإمام الأشعري بالشكر والتقدير إلى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على الموافقة على إقرار مادة العقيدة بالكليات الأزهرية التي لا تتضمنها خططها الدراسية، وجعلها مادة إلزامية بالكليات والبرامج المستحدثة بجامعة الأزهر.

وبين، في بيان أصدره، أن هذا القرار يأتي استجابةً لتوصية مجلس أمناء مركز الإمام الأشعري، خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 21 أكتوبر 2026م، في ضوء ما تبيَّن من عدم تضمُّن الخطط الدراسية لبعض الكليات الأزهرية، ككلية اللغة العربية وكلية الإعلام، مادةَ العقيدة، بخلاف سائر كليات الجامعة بما فيها الكليات العلمية، فجاءت التوصية بإقرار المادة بالكليات التي لا تتضمنها خططها الدراسية، وتعميمها على الكليات والبرامج المستحدثة.

وقد وافق المجلس الأعلى للأزهر على هذه التوصية في جلسته بتاريخ ٩ / ١١ / ٢٠٢٦، برئاسة الإمام الأكبر؛ تأكيدًا لأهمية ترسيخ الهوية الأزهرية لدى جميع طلاب الجامعة، وتعزيز ارتباطهم بمنهج الأزهر العلمي والعقدي.

وثمن المركز هذه الخطوة العلمية والتربوية المهمة، التي تسهم في بناء شخصية الطالب الأزهري علميًّا وفكريًّا، بما يحفظ للأزهر رسالته العلمية والدعوية، ويعزِّز دور العقيدة في تشكيل الوعي وترسيخ المنهج الأزهري.