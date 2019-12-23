طالبان تعلن مسؤوليتها عن مقتل جندي أمريكي في أفغانستان

أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن مقتل جندي أمريكي في أفغانستان.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في تصريح نقلته صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني إن الجندي قتل في إقليم قندوز في هجوم على القوات الأمريكية والأفغانية.

وكان مسؤولون عسكريون أمريكيون، قد أعلنوا اليوم الإثنين، مقتل جندي أمريكي في أفغانستان، ما يرفع عدد الجنود الذين قتلوا خلال العمليات هناك في العام الجاري إلى 20 جنديا.

وقالت البعثة الأمريكية في أفغانستان في بيان إن مقتل الجندي الأمريكي جاء في لحظة مضطربة سياسيا حيث أعلن قائد القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسى (ناتو) في أفغانستان أوستن ميلر دعم الجيش الأفغاني.

ولفتت الصحيفة أنه ميلر يعارض أيضا الانسحاب المحتمل للقوات فضلا عن استئناف مفاوضات السلام بين الدبلوماسيين الأمريكين ومسؤولي حركة طالبان.