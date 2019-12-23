وزير الخارجية: هناك إدراك كامل بأن حكومة الوفاق أسيرة للمليشيات

علق سامح شكري، وزير الخارجية، على تصريح الرئيس السيسي بأن حكومة الوفاق الوطني المتمركزة في طرابلس أسيرة للمليشيات المسلحة، قائلًا: «هذه معلومات متداولة فيما بين القادة عندما يلتقون على كافة اللقاءات التي تتم».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء أمس الأحد، أن «هناك إدراك كامل لهذه الحقائق، ولا تحتاج أي نوع من البرهان»، مردفًا: «الأمور واضحة للجميع وللمبعوث الأممي والقادة على المستوى الأوروبي ومستوى الولايات المتحدة الأمريكية».

وأشار إلى أن «أي محاولة لإنكار أن حكومة الوفاق أسيرة للمليشيات محاولة لإخفاء حقيقة الأمور في الأوضاع الليبية»، بحسب ما ذكر.



