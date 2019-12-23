فيراري يجدد عقد لوكلير حتى عام 2024

أعلن فريق فيراري الإيطالي المنافس في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 اليوم الاثنين، تجديد عقد سائقه تشارلز لوكلير حتى عام 2024.

وقدم لوكلير عروضا قوية بسيارة الفريق خلال الموسم 2019 وقد حقق الفوز بسباقين، وتفوق في أول موسم له مع فيراري في فورمولا-1، على زميله الألماني المخضرم سيبستيان فيتيل.

وأثنى ماتيو بينوتو رئيس فريق فيراري على لوكلير /21 عاما/، سائق موناكو الذي انضم لأكاديمية فيراري في عام 2016، وقد انضم إلى الفريق الإيطالي قادما من فريق ساوبر.

وقال بينوتو في بيان "مع مرور كل سباق في هذا العام، كانت رغبتنا في تمديد التعاقد مع تشارلز تتزايد بشكل واضح، والقرار يعني أنه سيتواجد معنا بذلك في المواسم الخمسة المقبلة."

وحقق لوكلير الفوز الأول في مسيرته الاحترافية في فورمولا-1 في سباق الجائزة الكبرى البلجيكي، وبعدها أحرز سباق فورمولا-1 الإيطالي، ليصبح أول سائق لفريق فيراري يتوج في إيطاليا منذ عام 2010 .

وأنهى لوكلير الموسم في المركز الرابع بالترتيب العام لفئة السائقين في بطولة العالم، متفوقا على زميله فيتيل المتوج بلقب بطولة العالم أربع مرات.

وقال لوكلير "إنني سعيد للغاية بالبقاء مع فريق فيراري. ففي الموسم المنقضي، كان التنافس بسيارة الفريق الأبرز في عالم فورمولا-1، بمثابة حلم بالنسبة لي."

وأضاف "لا أطيق انتظار الاستمتاع بعلاقة أكثر قوة بالفريق بعد أن قضيت عاما مثيرا في 2019. أتطلع إلى ما يحمله المستقبل، ولا أطيق انتظار المنافسة مجددا في الموسم الجديد."

وتفتتح منافسات بطولة العالم في الموسم الجديد بإقامة سباق الجائزة الكبرى الأسترالي في منتصف مارس.

ومن المقرر أن يزيح فريق فيراري الستار عن سيارته الجديدة لموسم 2020 في 11 فبراير المقبل، ويأمل في أن يتوج بلقب فئة السائقين للمرة الأولى منذ عام 2007 .