البحرين والسعودية تبحثان التعاون العسكري

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أكد وزير شؤون الدفاع البحريني الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي، اليوم الاثنين، عُمْق العلاقات الأخوية الوطيدة والمتميزة التي تربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

جاء ذلك خلال استقباله وفدًا عسكريًا سعوديًا برئاسة مدير إدارة التعاون العسكري الدولي بالقوات المسلحة السعودية اللواء مشاري بن سعد الغنيم.

وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن وزير شؤون الدفاع البحريني رحب بمدير إدارة التعاون العسكري الدولي بالقوات المسلحة السعودية والوفد المرافق له، وأشاد بعُمْق العلاقات الأخوية بين البلدين.

حضر اللقاء مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين البحريني اللواء الركن بحري يوسف أحمد مال الله، ومدير التعاون العسكري اللواء الركن بحري محمد هاشم السادة، ومدير التخطيط والتنظيم والتقنية اللواء الركن الشيخ سلمان بن خالد آل خليفة.