أنا قادم أيها الضوء

محمد أبو الغيط

دار الشروق

2022

منصة اقرأ لى

وجدتنى لا أكتب يوميات مريض؛ بل أكتب أحداثا ومشاعر، ما جربته وما تعلمته، سيرة ذاتية لى ولجيلى أيضًا.

ودونما أشعر عبرت كتابى من الخاص إلى العام، وهكذا تنقلت بين شرح علمى إلى أخبار التطورات السياسية، ومن تفنيد خرافات حول ما يسمى بــ «الطب البديل» إلى متابعة وفاة المالكة إليزابيث، أتأمل فى الموت والحياة.

لو تحققت نجاتى بمعجزة ما، فأسعى نحو ذلك الضوء الذى ذاد خبرتى به وتقديرى له فى أيام مرضى وسأمنح ما أستطيع عرفانًا لكونى محظوظا بزوجة مضيئة، وبـ أبٍ وأمٍّ مضيئْين وبالكثير من الأصدقاء الذين يطمئننى نورهم لحقيقة الخير فى الدنيا.

ولو وافانى القدر بالوقت الذى قدره الأطباء، أرجو أن يكون ما بعد نفقى نورا وهدوءا وأن يمر عبر هذا الكتاب بعض الضوء إلى من يقرأ. «محمد أبو الغيط»

طبيب أرياف

محمد المنسى قنديل

دار الشروق

2022

منصة اقرأ لى

هذه الرواية تجربة جديدة فى الكتابة حول العالم الخفى للريف المصرى، ومحاولة اختراق القشرة البدائية التى تحيط به والتى تراكمت على مدى آلاف السنين، من خلال قصة طبيب أرياف شاب يتعرض لتجربة قاسية فى بداية حياته فيبدأ رحلة جديدة إلى قرية منعزلة بالصعيد.

يعانى هناك من الوحدة قبل أن يجد نفسه متغلغلا فى تفاصيل الحياة اليومية للقرية الصغيرة الراقدة على حافة الصحراء. يقع فى غرام الممرضة لكن تكون هناك مفاجأة فى انتظاره.

«طبيب أرياف» تجربة طبيب يكتشف أن القوانين البدائية ما زالت هى السائدة، وأن هناك سلطة مطلقة تعتمد عليها وتستمد قوتها من جذور بعيدة. هى رواية عن الحب والرغبة واليأس، عن قرية تختزل العالم، يتصارع فيها البشر والغجر والقوى الحاكمة، وتمتلئ ذاكرتها الخفية بطبقات الزمن المصرى المتراكم.

بنات الباشا

نورا ناجى

دار الشروق

2021

storytel

انفجارٌ كبير فى مدينة صغيرة يُحدث ذبذبة على سطح الحياة.. مركز تجميل يضمّ حكايات عشر نساء يتحدثن عن القهر والكبت، والمرض والموت، والحب والخيانة.

تقتحم نورا ناجى فى «بنات الباشا» عدة مناطق من المسكوت عنها فى مجتمعنا، بطريقة مكثفة وكتابة إنسانية عميقة، فى نصّ ثريّ، مُفعم بالحيوية، مُتحدثة عن مجموعة من البنات، يعملن داخل محل لتزيين الشعر، تحت سُلطة «الباشا». وتدور معظم أحداث الرواية داخل المحل، مُتنقلة برشاقة وخفة بين الأحداث والأزمنة المختلفة.

تأخذنا الرواية من تفجير كنيسة فى طنطا، إلى الحرب السورية وما تلاها من أحداث، فضلًا عن نقل القارئ إلى داخل حياة كل فتاة، بدءًا من نشأتها، وصولًا إلى مسرح الرواية الذى يجمعهن.

عشر حكايات متخمة بالوجع والألم عن نساء، لا تملك إلا التعاطف معهن؛ باعتبارهن ضحايا لمجتمع يفتقر ويفتقد إلى الإنسانية إلى أبعد مدى.

بيت القبطية

أشرف العشماوى

الدار المصرية اللبنانية

2019

منصة storytel

تدور أحداث الرواية حول مُحقِّق قضائى يحاول تتبُّع جرائم جنائية فى قريةٍ صغيرةٍ بشمال الصعيد، فيُفاجأ بما هو أخطر: حوادث قتلٍ بغير باعثٍ منطقى، وحالات انتحار مُريبة، واحتراق زراعات وبيوت بدون سببٍ واضح، لتكبُر حالة الشَّك المصاحبة للجميع بمَن فيهم المُحقِّق، الذى يتقاطع مصيره مع سيدةٍ قبطيَّةٍ غامضةٍ.

فى هذه الرواية يغوص الكاتب أشرف العشماوى فى نفوسٍ مُعقَّدةِ التركيب، ناسجًا أحداثه فى عوالم جديدةٍ مُدهشة، ومفارقات مُضحكةٍ مُبكية، عبْر إيقاعٍ سردى جذاب، يُثرى الفكر ويُثير الخيال، تاركًا مساحة رحبة من التأويل للقارئ.