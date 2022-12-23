باشاك شهير يهزم عمراني سبور بثلاثية في الدوري التركي

فاز فريق باشاك شهير على مضيفه عمراني سبور 3 / 1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة 15 من الدوري التركي.

وتقدم دانيل أليكسيتش لباشاك شهير في الدقيقة الثانية، قبل أن يدرك عمراني سبور التعادل عن طريق أوموت نايير في الدقيقة 17. وفي الدقيقة 57 سجل سيردار جورلير الهدف الثاني لباشاك شهير، قبل أن يضيف يوسف ندايشيمي الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع باشاك شهير رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف جالطة سراي صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد عمراني سبور عند سبع نقاط في المركز التاسع عشر والأخير.

وفي مباراة اخرى بنفس المرحلة، فاز أنقرة جوجو على مضيفه أنطاليا سبور 2 / صفر. ورفع أنقرة رصيده إلى 16 نقطة في المركز الحادي عشر متفوقا بفارق الأهداف عن أنطاليا صاحب المركز الثاني عشر بنفس الرصيد من النقاط.

وتقدم خيسي رودريجيز لأنقرة في الدقيقة 64، قبل أن يضيف علي سو الهدف الثاني في الدقيقة 11 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.