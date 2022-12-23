كفر الشيخ: ضبط 110 أطنان أرز شعير و3 أطنان مبيدات زراعية وتحرير محاضر للمخالفين

تابع اللواء جمال نور الدين محافظة كفر الشيخ، جولات رؤساء المراكز والمدن والأحياء، وحملات مديرية التموين، المستمرة على مدار اليوم لمراقبة ومتابعة الأسواق.



يأتي ذلك تنفيذا للتكليفات المشددة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بضرورة إحكام الرقابة على السلع والأسواق من خلال حملات على كافة منافذ بيع السلع الغذائية؛ للتأكد من توافر كافة السلع وعدم رفع أسعارها.



كما جرى التنبيه على أصحاب المحال التجارية والأسواق بإعلان قوائم الأسعار وإظهارها للجمهور بشكل واضح، مع الاحتفاظ بالفواتير الخاصة بذلك واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحتكرين منهم، والمتلاعبين بقوائم الأسعار؛ حرصاً على تحقيق الصالح العام للمواطنين، بالتوازي مع فتح منافذ للسلع على مستوى جميع مراكز المحافظة بهدف توفير السلع أمام المواطنين.



فيما تمكنت حملات مديرية التموين بإشراف عماد حبيب، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، بالتعاون مع مباحث التموين، ومجالس المدن من 110 أطنان أرز شعير بعدد من المخازن، حجبوهم أصحابها عن التداول، لبيعها في السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط 9800 كجم بمخزن بدسوق، حجبها تاجران عن التداول.



تحرر المحضر رقم 20402 جنح مركز دسوق 2022، كما تمكنت الحملات من ضبط 16800 كجم أرز شعير بحوزة "م.س.ب" صاحب مخزن بدسوق غير مرخص، تحرر المحضر رقم 20403.



كما تمكنت الحملات من ضبط 70 طن بمخزن غير مرخص بالحامول، تحرر المحضر 19829، وتم ضبط 21 طن أرز شعير بمخزن غير مرخض، تحرر المحضر 19828.



كما تم ضبط مخزن به 3750 كيلو أرز شعير، وتحرر المحضر رقم 19831، كما تمكنت الحملة من ضبط مخزن مبيدات زراعية غير مصرح بتداولها بإجمالي وزن 3 أطنان، وتحرر المحضر رقم 19831 جنح الحامول.



كما تمكنت حملة مجلس مدينة دسوق بالتعاون مع مديرية التموين من تحرير 19 محضراً متنوعاً، منها 4 محاضر تموين، و6 محاضر عدم حمل شهادات صحية، ومحضرين بيطريين، و7 محاضر متنوعة خلال الحملة التموينية المكبرة للمرور على المحلات التجارية ومحال الجزارة بمركز ومدينة دسوق لضبط الأسواق وإحكام السيطرة على الأسعار ومحاربة الغش التجاري، والتأكد من صحة وسلامة السلع المعروضة أمام المواطنين من حيث الجودة والصلاحية وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين.