وزير الأوقاف يلتقى أئمة المساجد ببورسعيد ويؤكد أهمية توعية المواطنين بالقضايا المجتمعية

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التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بأئمة مساجد بورسعيد، وذلك خلال مشاركته باحتفالات محافظة بورسعيد بالذكرى الـ٦٦ لعيد النصر، بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد.

وأكد وزير الأوقاف، خلال كلمته، الدور الهام لأئمة المساجد والعمل على توعية المواطنين خلال الخطاب الدينى بجميع القضايا المجتمعية، ودعم جهود الدولة المصرية التى تعمل فى جميع الاتجاهات.

وأشار إلى أهمية مواكبة التطور المجتمعى وتقديم الخطاب الدينى بشكل ميسر يحقق أهدافه التوعوية، موضحا أهمية التواصل مع فئة الشباب وتوعيتهم بالقضايا المجتمعية المختلفة، وتقديم جميع الدعم لمديرية الأوقاف بالمحافظة.

وفي الختام تقدم وزير الأوقاف، بالتهنئة لأبناء بورسعيد بمناسبة الذكرى ال٦٦ لانتصار المقاومة الشعبية في بورسعيد ضد العدوان الثلاثي.