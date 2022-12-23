نوفاك: روسيا ستحظر إمدادات النفط للدول التي تمتثل لسقف الأسعار ومستعدون لخفض الإنتاج

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، صباح اليوم الجمعة، أن بلاده ستحظر إمدادات النفط للدول التي تمتثل لسقف الأسعار، وقال إن موسكو مستعدة لخفض الإنتاج.

وأشار نوفاك، بحسب وكالات أنباء روسية، إلى أن بلاده سترد على قرار فرض سقف أسعار على النفط من خلال حظر توريد النفط والمنتجات البترولية للدول والكيانات القانونية التي ستمتثل لهذا الشرط في العقود، ولفت إلى أن موسكو مستعدة لخفظ الإنتاج والذي يمكن أن يتراوح بين 5% و7%.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء عن نوفاك القول إنه وفقا لنتائج العام، سينمو إنتاج النفط في روسيا بنسبة 2% إلى 535 مليون طن، كما سيزداد تكرير النفط بنسبة 5%.

وذكّر نوفاك بأن روسيا تعد مرسوما خاصا سيتم إصداره قريبا بشأن رد موسكو على قرار فرض سقف لسعر نفط الخام الذي حددته دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي.

وفي سياق متصل، كشف نوفاك عن انخفاض جزئي في إنتاج الغاز بنحو 18% إلى 20%، وبالرغم من ذلك، ستقوم روسيا بإنتاج 671 مليار متر مكعب من الغاز هذا العام وهذا أيضًا حجم كبير وسيتم بيع نحو 470 مليار متر مكعب.

وفرض الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الصناعية السبع وأستراليا حدا أقصى لسعر النفط الروسي، بواقع 60 دولارا للبرميل. وبدأ سريان القرار في الخامس من الشهر الجاري.

وجاء هذا القرار ليضاف إلى الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسي المنقولة بحرا، وتعهدات من الولايات المتحدة وكندا واليابان وبريطانيا باتخاذ خطوة مماثلة.