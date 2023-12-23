أدلى جندي إسرائيلي عاد من قطاع غزة، باعترافات صادمة أمام جلسة في الكنيست، كاشفا عن أن يتبول على نفسه من الرعب ليلا.



وقال الجندي أفيخاي ليفي الذي انسحب من معارك غزة: «أتخيل الآن أن قذائف (آر بي جي) تطير فوق رأسي.. وأتخيل نفسي داخل الجرافة وأقاتل وأشم رائحة الجثث».







وأضاف: «أتبول على نفسي خلال نومي من الخوف.. ولا أنام في غرفتي إذا لم أشرب زجاجة كحول فلا أتمكن من النوم»، وفق شبكة العربية.



وحمل مسئولية ما حصل له ولرفاقه للحكومة الإسرائيلية، قائلا إن هذه الحكومة تخلت عنهم في الحرب.



وتابع: «أجمع الجرحى بيدي هاتين أين أنتم؟.. تتكلمون عن المعاقين الجدد.. في الوقت الذي يوجد فيها معاقون هنا.. وهناك العشرات منهم تم التخلي عنهم.. أنا أتكلم عن نفسي تم التخلي عني».



يُشار إلى أن تصريحات الجندي الإسرائيلي تزامنت مع فيديوهات أخرى لانسحاب جنود لواء جولاني، من الحرب بعد تكبدهم خسائر كبيرة، حيث شوهدوا وهم يرقصون فرحا بمغادرتهم.