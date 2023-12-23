القسام تعلن فقدان الاتصال بمجموعة مسئولة عن 5 أسرى إسرائيليين وترجح مقتلهم

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، فقدان الاتصال بمجموعة مسئولة عن خمسة أسرى إسرائيليين.



قال أبو عبيدة المتحدث العسكري باسم القسام، في بيان، إنهم فقدوا الاتصال بمجموعة مسئولة عن خمسة أسرى إسرائيليين نتيجة قصف شنّه جيش الاحتلال.



وأضاف متحدث القسام، أنه يُرجح مقتل الأسرى جراء القصف الإسرائيلي.



وكانت كتائب القسام قد أعلنت في وقت سابق، أن عناصرها تمكنوا من استهداف جنديين إسرائيليين بقذيفة «RPG» في مدينة خانيونس؛ أدت إلى مقتلهم على الفور وتحولهم إلى أشلاء.



وأضافت أن عناصرها تمكنوا كذلك من استدراج 5 جنود إسرائيليين من وحدة «يهلوم» داخل أحد الأنفاق القسامية شرق مدينة خانيونس، وبمجرد دخولهم للنفق تم تفجيره والقضاء عليهم من نقطة صفر.



وقبل ذلك، لفتت إلى تدمير ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة «الياسين 105» شمال مدينة خانيونس واشتعال النيران فيها.